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В сельской местности Дагестана произошла стрельба

16:23, 12.11.2021
В сельской местности Дагестана произошла стрельба
Фото: wikipedia.org

В селе Аметеркмахи Акушинского района Дагестана произошла стрельба. Об этом сообщил ТАСС.

По имеющимся данным убит имам мечети, ранены двое, нападавший ликвидирован.

Представитель местной администрации рассказал, что стрельба произошла на бытовой почве. Ранены были сын и племянник убитого имама.

Фото: ru.wikipedia.org

В начале ноября в Свердловской области неизвестные обстреляли из ружья машину врача-реаниматолога Асбестовской городской больницы №1. В результате происшествия никто не пострадал.

Дарья Акимова
Происшествия

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