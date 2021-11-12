«Никто на улице пассажиров держать не будет»: как будут проверять QR-коды в транспорте

«15 пассажиров будут ждать и стоять в одну дверь?»

Одной из главных тем в Татарстане стало введение системы QR-кодов для проезда в общественном транспорте. О нашумевшей инициативе, которая вступит в силу 22 ноября, рассказал на пресс-конференции заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров. По его словам, для проверки кодов никто на улице пассажиров держать не будет.

— Предполагается, что проверка QR-кодов будет осуществляться в процессе обилечивания. Прежде чем выдать билет, кондуктор будет запрашивать QR-код, — заметил он.

В случае отсутствия QR-кода пассажиру придется покинуть транспорт. Это несколько отличается от сообщения оперштаба РТ — вчера там рассказали, что проверка наличия QR-кода будет осуществляться кондукторами при посадке пассажиров в общественный транспорт.

— Мы сейчас рассматриваем этот вариант [с проверкой кодов внутри транспорта]. На входе — это как вы себе представляете? 15 пассажиров будут ждать и стоять в одну дверь? — заявил Егоров.

Пока окончательно ничего не решено. Но рассматриваются только эти два варианта.

— Надеемся на сознательность граждан, наших пассажиров. Здесь задача у кондуктора — в течение одной остановки максимально обилетить пассажиров. Мы прекрасно понимаем, что это не происходит. То есть если короткая остановка, то он и обилетить не сможет. Эта мера же не носит какого-то карательного характера, эта мера носит профилактический характер. То есть в данном случае мы призываем к сознательности граждан, чтобы люди шли вакцинироваться и пользовались общественным транспортом, максимально обезопасив себя и окружающих, — заявил замминистра.

В малых городах и поселках за проезд платят водителям. Фото: Максим Платонов

У него поинтересовались, не парализует ли система кодов общественный транспорт в малых городах и поселках, так как там за проезд передают водителям: если они будут проверять и сертификаты, то увеличится время ожидания, что недопустимо, особенно в преддверии зимы.

— Сейчас мы над этим вопросом думаем. Вот вы сказали «малые города», но там и нет такого пассажиропотока, сразу оговорюсь. Поэтому на сегодняшний день в таких городах обычно при входе пассажир сразу обилечивается водителем. Там нет такого, как в Советским Союзе, передали на компостер и так далее. Водитель обилечивает, и здесь он будет уже обязан при посадке пассажиров спросить QR-код, — ответил замминистра.

Также Егоров отметил, что эксперимент с троллейбусами без кондукторов может быть приостановлен: «Без кондуктора этот вопрос [проверки QR-кода] не организуешь».

А вот в такси коды проверять не будут. Они понадобятся только в общественном транспорте — городском, в том числе и в метро, пригородном и межмуниципальном.

В каких пунктах вакцинации маленькие очереди

На сегодня в Татарстане вакцинированы 1 776 616 человек, за сутки — 21 313. Вторую прививку получили 1 213 658 татарстанцев, отметил замглавы Минздрава РТ — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

В столице Татарстана действует 14 пунктов вакцинации вне поликлиник, из них два работают круглосуточно — в ТЦ «Мега» и около 7-й горбольницы. Самые маленькие очереди наблюдаются в четырех пунктах — в «Мегастройе» на 2-й Азинской, Сбере на улице Камалеева, в здании бывшего аквапарка «Барионикс» и фитнес-центре «Максимус».



На сегодня в Татарстане вакцинированы 1 776 616 человек, за сутки — 21 313. Вторую прививку получили 1 213 658 татарстанцев, отметил Владимир Жаворонков. Фото: Максим Платонов

— Мы не говорим, что там вообще очередей нет, но очень много обращений идет по поводу того, где же можно долго не стоять. Вот из всех пунктов там наименьшая длительность ожидания, — отметил Жаворонков.

Управление Роспотребнадзора по Татарстану уже начало проверку объектов на исполнение постановления об обязательной вакцинации против коронавируса. Как сообщила заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина, в семи объектах не было достигнуто 80-процентного охвата прививками. Это по одному объекту в Балтасях, Елабуге, Казани и два — в Нижнекамске и Нурлате.

«Что сегодня случилось, изменения в атмосфере?»

Отдельно стоит упомянуть, что Авдонина отчитала присутствующих на пресс-конференции журналистов за отсутствие масок.

— Не знаю, что сегодня случилось, изменения в атмосфере, вроде праздника никакого нет — почему у нас коллеги без масок?, — обратилась она к журналистам. — Причем довольно-таки большое количество. Предлагаю не продолжать брифинг, пока коллеги не наденут маски правильно.

После такого спича даже Андрей Егоров спросил разрешения у замглавы Роспотребнадзора снять маску на время доклада.

Любовь Авдонина отчитала присутствующих на пресс-конференции журналистов за отсутствие масок. Фото: Максим Платонов

Журналистов уже ругали за отсутствие масок — 1 октября это делал Владимир Жаворонков.

— Я вот смотрю, уважаемые коллеги, на вас — часть сидит без масок. А почему, можно узнать? Что вас побуждает сидеть без масок сегодня здесь? Можно я вам вопрос задам? — обратился Жаворонков к одному из журналистов. — А, в куртке забыли, хорошо. А вы, если не секрет? — повернулся замминистра к другому представителю СМИ. — Тоже забыли? Ну ладно, хорошо. То есть вы понимаете, что вы делаете, да? Вроде сидим, разговариваем на серьезную тему, а вот такая история у нас получается, к сожалению, — возмутился Жаворонков.