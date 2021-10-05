СМИ: в Казани могильщики отказываются хоронить погибших от коронавируса

Фото: Максим Платонов

В Казани могильщики отказываются хоронить умерших от коронавируса людей, из-за чего многие ритуальные агентства перестали оказывать подобную услугу. Организацией похорон занимаются представители морга.

Как пишут «Казанские ведомости», сотрудники похоронных бюро не принимают заказы от родственников умерших от коронавируса людей. Сейчас похоронами занимаются сотрудники моргов, так как захоронение людей должно проходить в строгом соответствии с определенными требованиями.

Изменилась и процедура захоронения. Если раньше людей хоронили в полиэтиленовых пакетах или закрытых гробах, то теперь это необязательное условие. Тело предварительно дезинфицируют, однако желающим проститься все еще не рекомендуют находиться в одном помещении с покойным.

«Ковидово поле» — такое неофициальное название получила новая часть Самосыровского кладбища в Казани. Как отмечают здешние сотрудники, смертность в столице республики выросла. Причем, если судить только по этому кладбищу, — процентов на 30.

Ольга Шагиева