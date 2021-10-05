В России полностью вакцинировались от COVID-19 более 42 млн человек
В России полностью привиты от коронавируса более 42 млн человек. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Первым компонентом привились уже 47,4 млн человек. Полностью привиты 42,2 млн человек. Повторно вакцинировались и привиты после болезни 1,9 млн человек.
Для формирования коллективного иммунитета в стране необходимо привить еще 35,9 млн россиян. Также необходимо повторно привить 7,6 млн человек, передает ТАСС.
По состоянию на 5 октября в Татарстане прививку от коронавируса сделали 1 092 087 человек. За сутки прирост составил 3 200 человек. 953 968 человек получили вторую дозу препарата.
Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ситуация с коронавирусом в России вызывает обеспокоенность. Главной причиной высоких показателей заболеваемости в Кремле считают недостаточный уровень вакцинации.
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