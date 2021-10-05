Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах кражи 15 млн рублей из отдела СК Татарстана

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по РТ Марселю Дулкарнаеву доложить о проведенных следственных действиях по уголовному делу о краже из подразделения следственного управления.



Следствие считает, что неустановленные злоумышленники проникли в здание одного из подразделений СУ СК РФ по РТ и похитили сейф с деньгами на сумму более 14,6 млн рублей — это вещественные доказательства по одному из уголовных дел, сообщает СК РФ.

Следственные органы возбудили уголовное дело о краже, совершенной в особо крупном размере. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Как сообщил источник «Реального времени», камеры в здании Следкома забрызгали краской. Злоумышленники украли только сейф с деньги. Происшествие случилось в эти выходные.

Известно, что руководитель Следкома по РТ Валерий Липский сейчас находится в отпуске. Его на этой должности заменяет один из сотрудников ведомства.



Фото: sledcom.ru

Маргарита Головатенко