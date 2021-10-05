В Минздраве Татарстана прокомментировали очередь на улице в поликлинику №4 в Набережных Челнах

В соцсетях появилось фото, где пациенты поликлиники №4 в Набережных Челнах ожидают своей очереди на улице. На нем видно, как пять человек стоят возле двери с надписью «Фильтр». Мнения комментаторов разделились, однако в медучреждении пояснили, что на улицу никого не выгоняют, сообщают «Челнинские известия».

«Реальному времени» в пресс-службе Минздрава РТ сообщили, что это разделение потоков пациентов. Из-за большого наплыва часть из них добровольно дожидалась очереди на свежем воздухе, а людей с признаками простуды и вирусных заболеваний принимают в отдельном кабинете, так снижается риск заражения.

Вчера в горбольнице №5 Набережных Челнов рассказали о правилах общения между пациентами с COVID-19 и их родственниками.



Диана Жиленкова