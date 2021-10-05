Сергей Прядкин объявил о своей отставке с поста президента Российской премьер-лиги

Сергей Прядкин, возглавлявший Российскую премьер-лигу с 2007 года, сообщил о своей отставке. Объявление он сделал на собрании клубов РПЛ.

Как пишет ТАСС, и.о. президента РПЛ назначен глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. Решение принято по итогам голосования руководителей клубов лиги.

С 2005 по 2006 год Прядкин занимал должность советника президента Российского футбольного союза. Затем был назначен исполняющим обязанности генерального директора РФС, а с 15 ноября 2006 года был утвержден в должности генерального директора РФС.

О том, что Прядкин покинет свой пост, СМИ сообщали в прошлом месяце. Источник утверждал, что на его отставке настаивают представители клубов РПЛ.

Татьяна Демина