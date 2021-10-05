Рамзан Кадыров вступил в должность главы Чечни на новый срок

Избранный глава Чечни Рамзан Кадыров вступил в должность на новый срок. В день своего 45-летия он произнес присягу на чеченском и русском языках, сообщает «РИА Новости».



Рамзан Кадыров произнес текст присяги, после чего спикер парламента Магомед Даудов вручил Кадырову штандарт главы Чечни.

В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров был переизбран на выборах руководителя региона. По результатам обработки 100% протоколов он набрал 99,7% голосов.



Маргарита Головатенко