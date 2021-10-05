Путин поддержал идею введения в школах должности советника директора по воспитанию

Идею введения в школах должности советника директора по воспитанию на встрече с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса «Учитель года России» 5 октября поддержал президент России Владимир Путин.



Президент заявил, что новые технологии в образовательном процессе не смогут заменить живое общение и личность учителя.

«Решение принято, мы будем это развивать дальше, надеюсь, что эти люди появятся в каждой школе», — сказал Путин.

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин объявил 2023 год Годом педагога и наставника. Решение Путин объяснил тем, что 2023 год — год 200-летия со дня рождения основоположника научной педагогики в России Константина Ушинского.

Маргарита Головатенко