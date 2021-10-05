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Финалист конкурса «Учитель года России — 2021» из Казани станет советником министра просвещения

11:59, 05.10.2021
Финалист конкурса «Учитель года России — 2021» из Казани станет советником министра просвещения
Фото: мэрия Казани

Учитель английского языка гимназии №122 имени Ж.А. Зайцевой в Казани Мария Голованова, ставшая финалистом в конкурсе «Учитель года России — 2021», станет советником министра просвещения Сергея Кравцова на общественных началах.

Такое решение сегодня приняли в ходе церемонии определения победителя Всероссийского конкурса «Учитель года», сообщает мэрия Казани.

«Поздравляем и ждем в Казани», — сказано в сообщении.

Фото: мэрия Казани

Напомним, Мария вошла в пятерку лучших учителей страны.

Маргарита Головатенко
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