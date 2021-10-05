Путин: 2023 год объявлен Годом педагога и наставника

Год учителя пройдет в России в 2023 году, об этом сообщает RT со ссылкой на президента РФ Владимира Путина.

Решение Путин объяснил тем, что 2023 год — год 200-летия со дня рождения основоположника научной педагогики в России Константина Ушинского:

— В знак высочайшей общественной значимости профессии учителя 2023 год — год 200-летия со дня рождения одного из основателей российской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского — будет посвящен в нашей стране педагогам и наставникам. Год учителя, год педагога.

В ближайшее время начнется подготовка к проведению мероприятий для 2023 года.

Фото: kremlin.ru

В начале октября президент России Владимир Путин поручил представить проект его указа о проведении в 2023 году в стране Года педагога и наставника.

Маргарита Головатенко