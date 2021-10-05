В Татарстане возбудили уголовное дело после убийства двух человек в бане

Следственные органы СК России по Татарстану возбудили уголовное дело после убийства двух человек — мужчины и женщины — в бане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ночь на 5 октября во время тушения пожара в бане в Зеленодольске обнаружили тела 36-летнего мужчины и 32-летней женщины. После осмотра места происшествия было установлено, что дверь бани заблокировали снаружи ломом.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц» (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Вчера в квартире одного из домов по улице Ягодинской в Казани обнаружили тела 22-летних супругов. Согласно предварительным данным, женщина умерла в результате удушения, а мужчина, вероятно, свел счеты с жизнью. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве.



Татьяна Леухина