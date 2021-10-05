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В Кремле обеспокоены из-за ситуации с COVID-19

15:16, 05.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Кремле обеспокоены из-за ситуации с COVID-19
Фото: kremlin.ru

Ситуация с коронавирусом в России вызывает обеспокоенность, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Главным образом причиной неудовлетворительных показателей в Кремле считают недостаточный уровень вакцинации от коронавируса. Песков отметил, что инфекция «становится злее».

«И как правило, тяжело болеют и, к сожалению, умирают те, кто не сделал прививку», — приводит слова пресс-секретаря президента России RT.

Фото: realnoevremya.ru

На днях министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что коронавирусом болеют лишь 2% привитых от COVID-19 людей. А большинство тех, кто попадает в стационары, — невакцинированные граждане.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 05 окт
    Нужно не прививать здоровых людей заразой, а создать условия не распространения заразы. Передвижение больших масс населения приводит к распространению по всей территории страны зразы. Ведь болеют привитые значит вакцина не помогает, а наоборот распространяет с большей силой заразу.
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