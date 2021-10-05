В Кремле обеспокоены из-за ситуации с COVID-19

Ситуация с коронавирусом в России вызывает обеспокоенность, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Главным образом причиной неудовлетворительных показателей в Кремле считают недостаточный уровень вакцинации от коронавируса. Песков отметил, что инфекция «становится злее».

«И как правило, тяжело болеют и, к сожалению, умирают те, кто не сделал прививку», — приводит слова пресс-секретаря президента России RT.

Фото: realnoevremya.ru

На днях министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что коронавирусом болеют лишь 2% привитых от COVID-19 людей. А большинство тех, кто попадает в стационары, — невакцинированные граждане.

Маргарита Головатенко