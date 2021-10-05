В КФУ объяснили причину отчисления студентки, жаловавшейся на тараканов в общежитии

Фото: Максим Платонов (архив)

В КФУ отчисляют второкурсницу Екатерину Петрову, которая незадолго до этого публично рассказывала про тараканов и отсутствие горячей воды в общежитии университета на ул. Красной Позиции. Девушка считает, что в вузе просто «нашли причину ее отчислить», пишет интернет-журнал «Ветер».

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе КФУ, причиной отчисления студентки стала академическая задолженность за II семестр 1-го курса по одной из дисциплин. Девушка дважды провалила попытку сдать зачет. В конце сентября этого года прошла третья сдача зачета, за который также была получена оценка «не зачтено». В пресс-службе вуза отметили, что, наряду с Петровой, такой же результат получили еще семь обучающихся.

«Согласно локально-нормативным актам КФУ, студент имеет право на три попытки сдачи зачетов и экзаменов в официально установленные сроки основной и дополнительной сессии. Все три попытки она использовала, что подтверждается официально оформленными ведомостями. Е. Петрова не ликвидировала академическую задолженность в установленные сроки. Отчисление студентки не связано с тем, что она рассказывала про условия в общежитии в своих социальных сетях и СМИ», — пояснили в пресс-службе КФУ.

Фото: Максим Платонов (архив)

Отметим, что Петрова не единственная студентка, которая жаловалась на условия проживания в общежитиях Студенческого городка КФУ. Весной учащиеся вуза возмущались состоянием временного изолятора на улице Красной Позиции, 6, а до этого в Сети появились фото обшарпанных зданий одного из общежитий университета. Студент жаловался, что платит немалые деньги за учебу, а взамен получает условия проживания, которые сложно назвать достойными.



Диана Жиленкова