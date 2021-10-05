Украина ввела санкции против Казанского порохового завода

Совет национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины ввел санкции против Казанского порохового завода, севастопольского завода судовой светотехники «Маяк» и Амурского судостроительного завода. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно решению СНБО, срок действия санкций — три года. Также ограничительные меры ввели против компании Zasshid PTE.LTD, зарегистрированной в Сингапуре, говорится в указе, опубликованном на сайте офиса украинского лидера.

Фото: pixabay.com

В конце января татарстанская авиакомпания «Авиасервис» попала под санкции Украины. За полеты в Крым перевозчикам полностью запрещены транзит ресурсов, полеты и перевозки над территорией Украины. Гендиректор «Тулпар Эйр» Азат Хаким рассказал «Реальному времени», что, скорее всего, санкции Киева никак не повлияют на деятельность компании. Авиаперевозчик не летает над территорией страны и не ведет с Украиной никаких дел.

Татьяна Леухина