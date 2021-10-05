Генпрокуратура проводит проверку в Саратовской области после сообщений о пытках в тюремной больнице

Генпрокуратура РФ начала проверку в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области после сообщений о пытках и изнасилованиях в тюремной больнице, сообщает «РИА Новости».

Прокуроры оценят соблюдение прав осужденных. По результатам проверки ведомство даст оценку соблюдению прав осужденных на личную безопасность и проверит исполнение сотрудниками уголовно-исполнительной системы своих должностных обязанностей.

Видеозапись с издевательством над заключенным, содержащимся в больнице, опубликовал портал Gulagu.net. Автор утверждает, что данная видеозапись была сделана в ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области.

Фото: realnoevremya.ru

Федеральная служба исполнения наказаний также проводит проверку. Для проверки достоверности информации директор ФСИН РФ Александр Калашников направил группу сотрудников центрального аппарата ФСИН России.

Маргарита Головатенко