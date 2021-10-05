Подозреваемого в убийстве трех девушек в Оренбургской области заключили под стражу

Подозреваемый в убийстве трех девушек в городе Гай Оренбургской области Александр Лазарев заключен под стражу до 30 ноября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Гайского городского суда.

Заседание проходило в закрытом режиме. Лазарев подозревается в совершении пяти преступлений: изнасилование и насильственные действия сексуального характера с угрозой убийства, в том числе в отношении несовершеннолетней, убийство трех девушек, поджог и угон автомобиля. Свою вину он признал только в убийстве и угоне.

Самые строгие наказания за перечисленные преступления — лишение свободы сроком до 20 лет, пожизненное лишение свободы или смертная казнь.

Фото: oren.sledcom.ru

Напомним, тела девушек обнаружили 30 сентября рано утром после тушения пожара в квартире жилого дома. Им было 17, 18 и 19 лет. Они учились в медколледже и приехали на учебу из Башкирии.

Диана Жиленкова