С Байконура стартовал корабль «Союз МС-19» с Пересильд и Шипенко

Фото: кадр видео RT

С космодрома Байконур успешно стартовала ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19» с первым в мире киноэкипажем на борту.

В течение 10 минут корабль отделится от ракеты-носителя. Экипаж корабля, в составе которого актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, начнет съемки в рамках художественного проекта «Вызов». В основе сюжета лежит история девушки, которая готовится к отправке на МКС для спасения заболевшего космонавта, пишет RT.

Также с ними находится профессиональный космонавт Герой России Антон Шкаплеров.

Фото: центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина

МКС корабль достигнет через три часа.

Ранее SpaceX впервые запустила корабль Crew Dragon на орбиту с гражданским экипажем.

Ольга Шагиева