Итоги дня: Путин на самоизоляции, старт отопительного сезона, криминально-этнический конфликт в Подмосковье
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 14 сентября.
- С сегодняшнего дня президент России Владимир Путин, как и предполагал накануне, ушел на самоизоляцию. Сколько продлится карантин, не сообщается. Глава государства рассказал, что в его окружении коронавирусом заболели сразу несколько человек, с одним из них он контактировал целый день. Причиной заражения могло стать то, что сотрудник «поздновато ревакцинировался». Президент считает случившееся «естественным экспериментом», который покажет, насколько эффективна вакцина «Спутник V», которой он сделал прививку этой весной. Титры антител у него после вакцинации остаются высокими.
- Отопительный сезон в Татарстане стартует с 22 сентября. Готовность жилого фонда в целом по республике составляет 98,4% — из 17 470 домов тепло готовы принять 17 186. В восьми муниципальных образованиях имеется небольшое отставание, но на следующей неделе паспорта готовности будут и у них. В Казани отопительный сезон начнется 16 сентября — 92 детсада и шесть больниц уже получили тепло по заявкам. В Набережных Челнах готовность к отопительному сезону достигла 98,3%.
- Власти Казани вновь продлили льготный режим работы муниципальных парковок. Он продолжит действовать до 30 октября. По льготному режиму плата за парковку взимается лишь в будни с 7.00 до 18.00. В остальное время, по субботам, воскресеньям и в праздники, казанцы могут воспользоваться ею бесплатно. Тем временем исследователи выяснили, что треть казанцев не довольны качеством парковок. Сложность парковки в Казани автовладельцы оценили в 2,9 балла.
- В Советском райсуде Казани обвиняемым по делу о хищении 162 млн рублей путем создания подконтрольной замглавы МЧС Татарстана бизнес-структуры продлили арест. Бывшего замминистра Ильхама Насибуллина и директора фирмы «ОДС РТ» оставили под стражей на полгода — они находятся в московском СИЗО-4 «Медведь». Еще один фигурант дела, экс-директор «ОДС РТ» Ильнар Гимадиев, который находится под домашним арестом, попросил сменить адрес проживания — суд отказал ему. Его арест продлен на 6 месяцев.
- Цена на газ в Европе в ходе торгов 14 сентября побила рекорд и превысила $810 за 1 тыс. кубических метров. Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $810,32 за 1 кубометр, или €66,3 за МВт·ч. Ранее цена газа превышала отметки в $770, $780, $790 и $800 за 1 тыс. куб. метров.
- В Татарстане на Волге всплыл участок трубопровода диаметром 300 мм, труба находилась на глубине около 10—15 см от поверхности воды. Это произошла из-за спада воды в Лаишевском районе между поселком Боровое Матюшино и молодежным лагерем «Волга». Позже трубопровод, угрожавший движению водного транспорта по реке, разгерметизировали и уложили на дно.
- Московский суд вновь оштрафовал Telegram, Facebook и Twitter за отказ удалить запрещенный в России контент. Первому предстоит выплатить 9 млн рублей, второму — 21 миллион, третьему — 5 млн рублей. Общая сумма штрафов Telegram достигла 35 млн рублей, Facebook — 90 млн, Twitter — 45 миллионов.
- Под Сергиевым Посадом, в деревне Бужаниново, местные жители устроили сход после изнасилования и убийства пожилой женщины. Они потребовали наказать убийц и ликвидировать общежитие для мигрантов. В преступлении правоохранительные органы подозревают троих иностранцев, приехавших на заработки. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отреагировал на жалобы и распорядился закрыть общежитие для мигрантов. Иностранцы уже покинули здание.
- В Татарстане заработал telegram-бот по вопросам диспансеризации. С помощью него жители республики могут узнать, для чего ее нужно проходить, когда и в каком медучреждении. В России с 1 июля углубленную диспансеризацию прошли около 212 тыс. человека, из которых 84% переболели COVID-19 и имеют хронические заболевания.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов с рабочим визитом посетил Набережные Челны. На главном сборочном конвейере автозавода КАМАЗа он обсудил с рабочими перспективы экспорта продукции, социальную инфраструктуру в автограде, в том числе строительство спортивного объекта в Замелекесье, и социально-экономическую ситуацию в республике. Кроме того, он посетил ООО «ТЭСК» и отремонтированный плавательный бассейн «Дулкын».
- Минцифры России предлагает ограничивать и приостанавливать использование любых сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Операторов связи уже с марта 2022 года могут обязать предоставлять абсолютный приоритет сообщениям, касающимся безопасности человека, сообщениям о крупных авариях, катастрофах, об эпидемиях, эпизоотиях и о стихийных бедствиях, информации, связанной с проведением неотложных мероприятий в области госуправления, обороны страны, безопасности государства и правопорядка.
- На заседании Комитета Госсовета по законности и правопорядку обсудили законопроект о внесении изменений в Кодекс РТ об административных правонарушениях, имеющий отношение к борьбе с детской преступностью. Его необходимость обусловлена тем, что в практике стали часто встречаться случаи, когда затягивались сроки рассмотрения решений комиссии по делам несовершеннолетних. Чтобы избежать такого, предлагается внести законопроект об установлении административной ответственности за их ненадлежащее рассмотрение.
- Бизнес-омбудсмен России Борис Титов считает, что решить проблему нехватки кадров из-за оттока мигрантов из страны поможет привлечение к работе граждан пенсионного возраста. «Если мы решим этот вопрос, то дадим возможность пенсионерам получать дополнительные доходы», — заявил он, добавив, что на дефицит кадров жалуются во всех регионах России.
- В Татарстане огласили имена кандидатов в состав Общественной палаты РТ. Вакантные места образовались после смерти двух ее членов — Дмитрия Хафизова и Дамира Динниулова, и переезда Светланы Филипповой. Новыми членами Общественной палаты могут стать профессор КНИТУ Роза Богоудинова, доцент кафедры теплоэнергетики, газоснабжения и вентиляции КГАСУ Юлия Кареева и советник председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» Владимир Козонков.
- В России планируется создать институт IT-омбудсмена. Учредить его намерены Минцифры и Минэкономразвития, следует из дорожной карты «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий». IT-омбудсмен займется защитой прав компаний в целях выявления системных проблем в этом секторе.
- Тем временем правительство России утвердило второй пакет мер поддержки IT-отрасли — утверждена дорожная карта по созданию дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий. Она включает 62 мероприятия, 20 из которых предусматривают меры по выравниванию условий ведения бизнеса в стране для международных интернет-корпораций и российских IТ-компаний, по стимулированию внедрения российских решений в деятельность отечественных предприятий, а также по поддержке экспорта и продвижению российских IT-решений за рубежом.
- Спортсмены из Татарстана завоевали 33 награды на завершившихся в Казани первых в истории Играх стран СНГ. Татарстанцы принесли сборной России 17 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых медалей. Республику на соревнованиях представляли 29 спортсменов в 7 видах спорта: в бадминтоне, борьбе на поясах, корэш, настольном теннисе, карате, пулевой и стендовой стрельбе.
- Столичный мэр Сергей Собянин распорядился увеличить размер единовременной материальной помощи местным ветеранам в связи с очередной годовщиной начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. По сравнению с 2019-м сумма выросла в два раза, до 40 тыс. рублей.
- Международную Арбузовскую премию в области фосфорорганической химии присудили профессору Университета Амстердама (Нидерланды) Ламмертсме Купу. Соответствующий указ подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.
Звание лауреата премии присвоено «за выдающийся вклад в развитие фосфорорганической химии».
- Умер бывший командующий объединенной группировкой войск на Северном Кавказе Герой России Виктор Казанцев, который на стыке веков боролся с терроризмом в Дагестане и Чечне. Со слов родственников Виктора Германовича Казанцева, он скончался в госпитале сегодня утром после продолжительной болезни.
- Правительство изучает возможности создания метро в разных городах России. Уже принято решение построить подземку в Челябинске и расширить в Нижнем Новгороде, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. Сейчас метро есть в Москве (241 станция), Санкт-Петербурге (72), Нижнем Новгороде (15), Новосибирске (13), Казани (11), Самаре (десять) и Екатеринбурге (девять).
- Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потерял штаны во время своей речи на предвыборных дебатах, во время которых он раскритиковал тех, кто «устроил капитализм». Его пресс-секретарь Александр Дюпин после огласки истории заявил, что недоброжелателей ЛДПР бесит, что она ведет эффективную кампанию перед выборами в Государственную думу, поэтому они пытаются использовать нечестный пиар против Жириновского.
Татьяна ДеминаОбщество Татарстан Комитет Гос Совета РТ по законности и правопорядкуМинниханов Рустам НургалиевичКАМАЗ
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