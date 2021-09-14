Бизнес-омбудсмен России предложил решить дефицит кадров из-за оттока мигрантов при помощи пенсионеров

Фото: Максим Платонов (архив)

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что решить проблему нехватки кадров из-за оттока мигрантов поможет привлечение к работе граждан пенсионного возраста. Для этого работающим пенсионерам надо проиндексировать пенсии.

«Если мы решим этот вопрос, то дадим возможность пенсионерам получать дополнительные доходы. И проблема нехватки кадров во многом будет решена», — считает Титов.

Бизнес-омбудсмен сообщил, что на нехватку кадров жалуются во всех регионах России. По его словам, после пандемии коронавируса некоторые граждане сменили сферу работы, а другие по-прежнему находятся на учете в службе занятости населения.

Фото: Максим Платонов (архив)

Титов считает, что пенсионеров можно привлечь и к работе в ресторанном бизнесе. Но пока им невыгодно идти туда, пишет ТАСС.

Напомним, российские рестораны из-за оттока мигрантов столкнулись с нехваткой сотрудников. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов заявил, что в среднем она достигает 30%.

Татьяна Демина