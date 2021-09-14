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В Татарстане всплывший участок трубопровода разгерметизировали и уложили на дно

17:29, 14.09.2021
В Татарстане всплывший участок трубопровода разгерметизировали и уложили на дно
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане разгерметизировали участок недействующего трубопровода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Его уложили на дно Волги. Участок трубопровода диаметром 300 мм всплыл сегодня днем. Это произошло из-за спада воды в Лаишевском районе между поселком Боровое Матюшино и молодежным лагерем «Волга».

Трубопровод находился на глубине около 10—15 см от поверхности воды, возникала опасность столкновения с маломерными судами.

Происшествия Татарстан

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