В Татарстане всплывший участок трубопровода разгерметизировали и уложили на дно

В Татарстане разгерметизировали участок недействующего трубопровода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Его уложили на дно Волги. Участок трубопровода диаметром 300 мм всплыл сегодня днем. Это произошло из-за спада воды в Лаишевском районе между поселком Боровое Матюшино и молодежным лагерем «Волга».

Трубопровод находился на глубине около 10—15 см от поверхности воды, возникала опасность столкновения с маломерными судами.

