Песков: преждевременно говорить о выборах на Украине

Пресс-секретарь Кремля отметил, что официальных заявлений о проведении голосования пока не поступало

Фото: Михаил Захаров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал ряд заявлений по международным и внутренним вопросам. Он отметил, что преждевременно обсуждать возможные выборы на Украине, так как пока есть только сообщения в СМИ от неизвестных источников. По словам Пескова, необходимо ориентироваться на первоисточники, а официальных заявлений о выборах пока не поступало.

Он также подчеркнул, что замедление работы мессенджера Telegram едва ли повлияет на фронт, так как военные коммуникации не ведутся через подобные приложения.

Относительно международных отношений Песков сообщил, что Россия имеет инвестиции и долгосрочные проекты в Венесуэле и заинтересована в сотрудничестве с венесуэльскими партнерами. Россия намерена использовать существующие каналы общения с США для прояснения ситуации с венесуэльской нефтью и обсуждения экономических вопросов. В то же время Москва не ведет переговоров с Вашингтоном о членстве ЮАР в G20.

Песков добавил, что у РФ с Арменией и Азербайджаном сложились взаимовыгодные отношения, которые будут развиваться, при этом республики сохраняют суверенное право строить отношения с любыми странами, включая США. Он также отметил, что РФ и Армению объединяют интеграционные проекты, которые выгодно продолжать.

Что касается атомных проектов в Ереване, Песков заявил, что компетенции России выше, чем у США, а стоимость услуг ниже. В заключение пресс-секретарь подчеркнул, что РФ считает, что ЮАР должна активно участвовать в работе G20.

Ранее Песков заявил, что Москва обратила внимание на высказывания Турции о возможной необходимости обладания ядерным оружием.



Ариана Ранцева