Минуллина предложила доработать регулирование ГЧП в Татарстане

Подготовлены изменения с учетом рисков и отказов инвесторов

Фото: Василя Ширшова

Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина заявила о необходимости доработки законодательства о государственно-частном партнерстве (ГЧП) с учетом рисков инвесторов и публичной стороны.

В качестве примера она привела проект спортивно-оздоровительного комплекса в Набережных Челнах, от реализации которого инвестор отказался из-за роста ключевой ставки. По словам Минуллиной, при наличии механизмов учета изменений экономической ситуации проект можно было бы сохранить.

Она также сообщила, что подготовлены предложения по упрощению процедур ГЧП, внедрению единых методик оценки проектов и управлению рисками. Документы планируется направить в профильный комитет.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане насчитывается свыше тысячи неиспользуемых объектов недвижимости.

Ариана Ранцева