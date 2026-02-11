Комитет национальной безопасности Казахстана может проверить Нурлана Сабурова

Поводом стала информация о возможной помощи российским военным

Комитет национальной безопасности Казахстана может проверить комика Нурлана Сабурова в связи с информацией о возможной помощи российским военным. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Казахстана Галымжан Койгельдиев, сообщает NUR.KZ.

Ранее глава муниципального округа Истра в своем телеграм-канале сообщила, что Сабуров, который до запрета на въезд в Россию проживал в Истринском районе Подмосковья, передал 10 питбайков бойцам «Легиона Вагнер Истра». Позднее публикация была удалена. На это обратил внимание телеграм-канал «Осторожно, Москва».

В Казахстане такая помощь может быть наказуема в рамках статьи 170 УК РК «Наемничество».



Ариана Ранцева