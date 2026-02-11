Минсельхоз: в России дешевеют овощи

Например, капуста стала дешевле на треть, картофель — почти на 20%, лук — более чем на 13%, а томаты — почти на 18%

Фото: Динар Фатыхов

Министерство сельского хозяйства сообщает, что цены на овощи в России постепенно снижаются, сообщает «Интерфакс». Хотя зимой цены на тепличные овощи традиционно растут из-за больших затрат на их выращивание, весной ожидается их снижение, благодаря урожаю из парников и открытому грунту.

По сравнению с прошлым годом производители отмечают значительное снижение цен. Например, капуста стала дешевле на треть, картофель — почти на 20%, лук — более чем на 13%, а томаты — почти на 18%. В магазинах цены на эти овощи тоже снизились, а стоимость томатов осталась на уровне прошлого года.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В прошлом году в России собрали 7,6 миллиона тонн овощей. Это позволило стране почти достичь показателя продовольственной безопасности — 89,6% при необходимом значении 90%.

Сейчас в 76 регионах работает более 340 тепличных хозяйств. До 2027 года планируется открыть еще более 30 новых тепличных комплексов. На развитие овощеводства и картофелеводства в этом году выделено 3,5 миллиарда рублей. Эти деньги пойдут на поддержку производителей и модернизацию хранилищ.

Напомним, что продукция АПК Татарстана поставляется почти в 50 стран мира.



Наталья Жирнова