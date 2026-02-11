Экспорт продукции АПК из Татарстана вырос на 14%
За 2025 год поставки за рубеж достигли около 513 млн долларов
По предварительным оценкам экспертов, за 12 месяцев 2025 года компании Татарстана экспортировали за рубеж продукцию агропромышленного комплекса на сумму около 513 млн долларов. В стоимостном выражении объем поставок увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил центр развития экспорта продукции АПК.
В пятерку крупнейших товарных позиций по объему экспорта в 2025 году вошли подсолнечное масло, майонез и другие соусы, жмых, рапсовое масло и шоколад.
Основной вклад в рост экспортных показателей внесли рапсовое масло, майонез и другие соусы, а также семена рапса. Так, поставки рапсового масла за рубеж выросли с около 20 млн долларов за 12 месяцев 2024 года до примерно 62 млн долларов за тот же период 2025 года. Экспорт майонеза, других соусов и семян рапса увеличился более чем на 20 млн долларов.
Ключевыми направлениями экспорта сельскохозяйственной продукции из Татарстана в 2025 году стали Иран, Казахстан, Индия, Беларусь и Китай
Ранее «Реальное время» писало, что Татарстан усиливает экспорт через представительство РЭЦ.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».