Экспорт продукции АПК из Татарстана вырос на 14%

За 2025 год поставки за рубеж достигли около 513 млн долларов

Фото: Максим Платонов

По предварительным оценкам экспертов, за 12 месяцев 2025 года компании Татарстана экспортировали за рубеж продукцию агропромышленного комплекса на сумму около 513 млн долларов. В стоимостном выражении объем поставок увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил центр развития экспорта продукции АПК.

В пятерку крупнейших товарных позиций по объему экспорта в 2025 году вошли подсолнечное масло, майонез и другие соусы, жмых, рапсовое масло и шоколад.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Основной вклад в рост экспортных показателей внесли рапсовое масло, майонез и другие соусы, а также семена рапса. Так, поставки рапсового масла за рубеж выросли с около 20 млн долларов за 12 месяцев 2024 года до примерно 62 млн долларов за тот же период 2025 года. Экспорт майонеза, других соусов и семян рапса увеличился более чем на 20 млн долларов.

Ключевыми направлениями экспорта сельскохозяйственной продукции из Татарстана в 2025 году стали Иран, Казахстан, Индия, Беларусь и Китай

Ранее «Реальное время» писало, что Татарстан усиливает экспорт через представительство РЭЦ.

Ариана Ранцева