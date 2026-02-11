В «Мире» прошел показ первой серии сериала «Ай булмаса, йолдыз бар»

На канале ТНВ премьера ожидается в марте

Диляра Фазлиева и Артем Пискунов, Мадина и Мирзанур. Фото: предоставлено пресс-службой «Татаркино»

Первую серию нового телесериала «Ай булмаса, йолдыз бар» («Без луны звезда нам светит», 16+) представили в кинотеатре «Мир» телеканал ТНВ и кинокомпания «Ватан 21 век». На основе одноименной пьесы Туфана Миннуллина было снято десять серий — массовый зритель их увидит в марте. Проект приурочен к 90-летию со дня рождения автора. Что сказали эксперты об увиденном — в материале «Реального времени».

По мотивам и с уважением

Сериал снимали к юбилею драматурга — Туфану Миннуллину в 2025 году исполнилось бы 90 лет. Пьеса «Ай булмаса, йолдыз бар» впервые была поставлена в 1977 году в Альметьевском татарском драматическом театре, а в 1979-м Миннуллин, режиссер Гали Хусаинов, исполнительница главной роли Дамира Кузаева получили Тукаевскую премию. Долго шла постановка и в Тинчуринском театре.

Пьеса устроена хитро: есть персонаж-автор, который придумывает героиню, Мадину Сафину. Она работает в райцентре швеей, начинает учиться. У нее большое сердце, больная мать, брат Исхак и парень Мирзанур, с которым они встречаются шесть лет, скоро свадьба, семья... Цель автора — заставить Мадину плакать, поэтому он насылает на нее непростые жизненные ситуации, лишая родных и доверия. Но Мадина не плачет.

Сериал снимали в Казани и в районах республики. предоставлено пресс-службой «Татаркино»

Интересно, что экранизировать могли и другую пьесу Миннуллина — «Любовница» («Сөяркә»), которая сейчас с успехом идет в театре Камала.

Сценарий к сериалу из 10 эпизодов писал сам режиссер Александр Далматов совместно с молодым драматургом Алсу Хабибуллиной. Оставив основную сюжетную канву, они расширили линии, связанные с персонажами пьесы, перенеся действие в наши дни, с 2010 по 2025 год (это можно отследить по облику героев, их телефонам, песням, которые звучат в кадре). При этом финал, говорят, удивит знакомых с пьесой зрителей.

Отметим, что показ первой серии посетила дочь писателя Альфия Миннуллина, обыкновенно очень ревностно относящаяся к изменениям в наследии отца. Она сказала, что первая серия ей понравилась:

— Спасибо, что прописали имя Туфана Миннуллина. Конечно, его среди нас нет. Но то, что в такой форме сняли сериал, для меня очень радостная новость.

Равиль Шарафеев и Александр Далматов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Мадина и Мирзанур, наши дни

Для Далматова это уже второй опыт в сериалах — до этого на ТНВ с успехом прошел «Кеше китә — җыры кала» («Человек уходит — песня остается») по повести Мухаммета Магдеева. За камерой — проверенный во многих проектах московский оператор-постановщик Максим Самсонов.

Проект по пьесе Миннуллина снимался с 25 августа прошлого года при поддержке кинокомпании «Ватан 21», ТРК «Новый Век», Комиссии при раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Татарстане.

Альфия Миннуллина. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Главные роли исполнили актриса Альметьевского театра Диляра Фазлиева (Мадина) и звезда Тинчуринского Артем Пискунов (Мирзанур). Кстати, последний сочинил и исполнил для сериала несколько песен.

Новшество сценаристов еще и в том, что в действии участвует автор — теперь он поэт, будущий депутат и писатель Мансур Хасан (камаловец Алмаз Бурганов). В телеверсии в первой серии Мадина учится в Казани и уже долго встречается с Мансуром, ее мать (Наиля Мифтахутдинова) работает на швейном производстве, а Мирзанур не только трудится фотографом, но заодно возит людей из района в город. Судя по количеству персонажей в первом эпизоде, ожидается развернутое действие со множеством поворотов.

Съемки проходили не только в Казани (к примеру, в Союзе писателей), но также в Чистопольском, Камско-Устьинском, Лаишевском, Тюлячинском, Пестречинском и Зеленодольском районах.

«У Александра есть свой стиль»

— Я сериал видел! — начал речь генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов. — Мне очень понравилось. Конечно, Туфан-абый — шикарный драматург, у него сильные персонажи, характеры. С одной стороны, было легко, с другой — сложно, потому что действие мы перенесли в наше время. В марте мы выпустим сериал в эфир, и верю, что жизнь его будет долгой.

Ильшат Аминов доволен: сериал ему понравился. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Я, когда встретился и поговорил впервые с Александром, понял, что человек он умный, а потом он начал работать — увидел, что он способный и деловитый, — указал ветеран театра Равиль Шарафеев.

В знак признания он подарил Далматову статуэтку Стамбульского фестиваля, которую он сам получал за фильм «Орлы».

— Я слежу за молодыми. У Александра есть свой стиль, — отметил глава Союза кинематографистов РТ Ильдар Ягафаров. — Он выстраивает судьбу персонажей, он работает с актерами, он добивается того, чтобы была правда жизни. Очень важно, когда Александр появился, у него был тандем с ТНВ, людьми, которые создали площадку для производства фильмов.

Между тем кинокомпания «Ватан 21» продолжает съемки следующего масштабного проекта — об Ильгаме Шакирове. По нашей информации, в эти дни снимаются эпизоды с Альфией Авзаловой.

