24 казанские школы получили знак качества от Рособрнадзора

В категории «Высокие образовательные результаты» отмечены 8 школ Казани, а в номинации «Высокая культура оценивания» — 17

Фото: Артем Дергунов

24 школы Казани впервые получили «Знак качества для образовательных организаций» от Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки России. Об этом в отчете перед мэром Казани Ильсуром Метшиным сообщил начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов.

Проект «Знак качества» реализуется Рособрнадзором по двум направлениям. В категории «Высокие образовательные результаты» отмечены восемь казанских школ. Среди них — гимназии №7 и №122, лицей №131, школа «Елена-сервис», лицей-интернат №2, СУНЦ IT-лицей КФУ, лицей — инженерный центр и лицей имени Лобачевского. Всего в России этим знаком награждено 310 образовательных учреждений.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В номинации «Высокая культура оценивания» отличились 17 учебных заведений столицы Татарстана. В их числе школы №9 и №12, гимназии №3, №19, №94, №102, №139, лицеи №23, №26, №83, №187, лицей имени Лобачевского, инженерные лицей КНИТУ-КАИ, академия «Бала-сити», Международная школа Казани и татарская гимназия №2. По всей стране такой знак получили 969 школ.

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что «подготовку научных и инженерно-технических кадров следует начинать со школьной скамьи».

Наталья Жирнова