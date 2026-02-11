СМИ: сын Эрдогана может стать преемником президента Турции

Сам Билал Эрдоган публично отрицает политические амбиции, заявляя, что его интересуют исключительно бизнес-проекты

По информации агентства Bloomberg, в политических кругах Турции активно обсуждается возможность передачи президентской власти сыну действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана — Билалу. Как сообщает «Ъ», рассматривается вариант, при котором Билал Эрдоган сначала займет пост вице-президента и возглавит правящую партию, а затем может претендовать на высший государственный пост.

Сам Билал Эрдоган публично отрицает политические амбиции, заявляя, что его интересуют исключительно бизнес-проекты, образовательные инициативы и работа с молодежью. При этом он регулярно принимает участие в значимых политических мероприятиях страны.

Эксперты отмечают, что потенциальная передача власти по наследству может означать существенные изменения в политической системе Турции. По их мнению, такой сценарий способен завершить трансформацию страны от модели ограниченной демократии к персоналистской форме правления.

Наталья Жирнова