Суд продлил арест обвиняемым по «делу МЧС»

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Советском райсуде Казани обвиняемым по делу о хищении 162 млн рублей путем создания подконтрольной замглавы МЧС Татарстана бизнес-структуры продлили арест, сообщил корреспондент «Реального времени».

Бывшего замминистра Ильхама Насибуллина и директора фирмы «ОДС РТ» оставили в СИЗО на полгода — они находятся в московском СИЗО-4 «Медведь». Подозреваемые приняли участие в заседании по видео-конференц-связи. Еще один фигурант дела, бывший директор «ОДС РТ» Ильнар Гимадиев, который находится под домашним арестом, попросил сменить адрес проживания — суд отказал ему. Его арест также продлен на 6 месяцев.



Фото: Максим Платонов

Ранее сообщалось, что, по данным источников «Реального времени», сегодня в суде будет решаться вопрос о продлении срока содержания под стражей и ареста имущества подозреваемых по этому делу.

Обвинение по «делу МЧС» утверждал заместитель генпрокурора РФ, оно отличается от того, что предъявляли фигурантам, пока дело расследовалось в Казани.



Алексей Нечаев