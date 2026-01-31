Казань начала XXI века: как изменилась улица Волкова

Гуляем по Второй горе

Второй трамвай едет по улице Волкова. Фото: предоставлено Ильей Евлампиевым

Улица Волкова, она же Вторая гора, в Казани — одна из наиболее аутентичных старинных улиц города. Так кажется, пока не изучишь, как она выглядела буквально 20 лет назад (спасибо фотографиям программиста-краеведа Ильи Евлампиева). В прошлой статье мы вышли на нее после Бутлерова и посмотрели несколько сохранившихся домов. Теперь же, чтобы сориентироваться на местности, нам приходится постоянно обращаться к картам и коллегам — настолько изменилась эта местность.

Угол с Достоевского

Ориентируемся по забору, который дожил до наших дней, за ним все так же стоит возведенный еще в 1937 году 34-й детский сад. Далее по Достоевского идет стройка, а там, где мы видим деревянные дома, она давно завершилась, здесь расположен высотный дом.

Есть версия, что на углу, там, где кадр затемнен, по адресу Волкова, 76, стоял еще один дом купца Петра Василькова, а в советское время находилась сберегательная касса и часовая мастерская.

Волкова, 71 и 73

Разворачиваемся на 180 градусов, вдалеке — угол Достоевского, магазин «Семена» в 77-м доме и новая постройка Главного управления содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Республики Татарстан.

73-й дом мещанки Анастасии Севастьяновой был построен в 1897 году. Как пишет краевед Андрей Ершов, в советские годы, например, здесь одно время жила вдова расстрелянного царского офицера, работала, видимо, в сберкассе напротив. Самый известный житель — этнограф Евгений Бусыгин, его сын Андрей работал заместителем министра культуры России и ректором Российского университета кооперации.

Поворот улицы

После Лесгафта Волкова резко дает вправо. По нечетной стороне уже видно новое здание, построенное в 2001-м, а за забором стройку завершат в 2008-м.

Слева в 2005-м возведут дом высотой до 10 этажей. А пока мы видим остатки больших домовладений, которые в наше время сохранятся лишь в виде аварийных флигелей. Также в кадре — все еще «живой» 54-й дом. На месте следующего здания теперь частный детский сад.

Разворот на Айвазовского

Слева мы видим дом купца Дмитрия Лаврентьева, а после — вдовы статского советника Елены Витковской, затем это был советский ЖСК.

В частности, здесь жил до революции профессор зоологии Ипполит Забусов. В мае 1916 года у него случилось кровоизлияние в мозг, в результате чего профессор был наполовину парализован. Также здесь обитала его семья, в частности сын, декан педиатрического факультета КГМИ Георгий, а также жена, терапевт Нина Соколова-Забусова. Еще один известный человек — актер и режиссер Качаловского театра Николай Провоторов, который приехал в Казань из Москвы, из театра Моссовета, проработал у нас 11 лет и четыре года был депутатом Верховного совета.

Новый дом здесь появится в 2007-м.

Остановка трамвая

Собственно, на углу Айвазовского — Волкова находилась конечная остановка второго трамвая, здесь он разворачивался. Рельсы соединялись в виде треугольника: состав заезжал вперед, потом задом — в тупик, а далее выбирался обратно на маршрут. На фото изображена диспетчерская.

Ворота

Поскольку дальше трамвай не шел, наш фотограф напоследок снял в 2002-м Верхние Шамовские ворота. Сейчас они служат въездом в отель Tasigo. Построили их в 1908 году, и они не были предназначены для гужевого транспорта. В 2006-м их отштукатурят и покрасят. В 2017-м все фасады бывшей Шамовской больницы почистят. Теперь к этим воротам добавили еще одни: к 2019 году слева появился въезд побольше, с вывеской отеля.

