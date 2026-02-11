«Кинопоиск», «Иви» и Wink оштрафованы на 9,5 млн рублей за ЛГБТ*-контент

Суд не уточнил, какие материалы стали основанием для назначения штрафов

Фото: Артем Дергунов

В российских онлайн-сервисах «Кинопоиск», «Иви» и Wink обнаружили контент с пропагандой ЛГБТ*. По решению суда компании были назначены административные штрафы на общую сумму 9,5 млн рублей, сообщает РИА «Новости».

Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию «Кинопоиск» на 3 млн рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, а также смены пола (ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ).

Ариана Ранцева