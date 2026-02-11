Суд обязал вернуть первоначальное имя Исусу из Казани

Его настоящее имя — Евгений Петрович Чекулаев

Фото: Артем Дергунов

Ново-Савиновский районный суд Казани удовлетворил иск прокуратуры о восстановлении первоначального имени местному жителю, сообщает ТАСС. Гражданин, известный как Исус Петрович Христос, должен будет вернуть себе прежнее имя — Евгений Петрович Чекулаев.

По решению суда управление ЗАГС Казани обязано восстановить первоначальную запись о рождении мужчины. Гражданину предписано получить новый документ, удостоверяющий личность, на основании исправленного свидетельства о рождении.

Основанием для судебного разбирательства послужило заключение Министерства юстиции России, согласно которому смена имени по религиозным мотивам не допускается. Суд также принял во внимание позицию Конституционного суда России, который указал, что смена имени не является абсолютным правом гражданина. Использование имени, ассоциирующегося с религиозной фигурой, может вводить в заблуждение и нарушать права общества, включая интересы религиозных групп.

Напомним, что в июле 2025 года в Казани приставы принудительно доставили Исуса Христа в суд. Мужчина обвинялся в организации фиктивной регистрации 45 иностранных граждан в своей небольшой квартире.

Наталья Жирнова