Российские авиакомпании временно приостановили полеты на Кубу из-за проблем с топливом

В ближайшее время запланированы полеты из Гаваны и Варадеро в Москву с загрузкой только на обратном направлении

Российские авиакомпании «Россия» и Nordwind («Северный ветер») внесли изменения в расписание полетов на Кубу. Причиной стали сложности с заправкой воздушных судов на территории страны.

Как сообщает Росавиация, авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», организует специальные вывозные рейсы для российских туристов. В ближайшее время запланированы полеты из Гаваны и Варадеро в Москву с загрузкой только на обратном направлении.

После завершения эвакуации пассажиров авиаперевозчик временно приостановит выполнение рейсов на Кубу. Возобновление полетной программы планируется после стабилизации ситуации с обеспечением топливом.

Напомним, что сложности с заправкой самолетов появились после того, как 30 января президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий возможность введения импортных пошлин на товары из стран, которые поставляют нефть на Кубу. Из-за этого в стране взлетели цены, в том числе на топливо и электроэнергию.

Наталья Жирнова