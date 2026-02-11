Казанские камеры зафиксировали двукратный скачок числа проездов на красный свет

Фото: Мария Зверева

Рост числа нарушений ПДД в Казани вызывает беспокойство у главы исполкома города Рустема Гафарова. По данным камер автоматической фиксации, количество проездов на красный свет в январе 2026 года увеличилось практически вдвое, достигнув отметки в 461 случай, из которых 84 были повторными.

Каждый седьмой водитель в Казани осознанно игнорировал запретительный сигнал светофора, подвергая себя риску лишения водительских прав.

Также Рустем Гафаров призвал отказаться от романтизации нарушений ПДД, отметив необходимость четкого объяснения подросткам опасности такого поведения.

— Также необходимо еще раз проанализировать ситуацию на площади Тысячелетия. Нарушителям полюбилось это место из-за вида на кремль, и нам нужно найти эффективные способы борьбы с этим, — заявил глава исполкома.

Наталья Жирнова