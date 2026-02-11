Татарстан разместил новые государственные закупки на 62 млн рублей
Значительная часть средств направлена на обеспечение ветеринарной безопасности региона
Госкомитет РТ по закупкам сообщил о размещении 14 новых тендеров в период со 2 по 6 февраля. Общая сумма контрактов составила 62,03 миллиона рублей.
Значительная часть средств направлена на обеспечение ветеринарной безопасности региона. На поставку вакцин для ГУ ветеринарии кабмина РТ выделено 25,9 миллиона рублей.
Более 26,3 миллиона рублей предусмотрено на обновление автопарка социальных учреждений республики. Эти средства пойдут на приобретение нового транспорта для организаций социального профиля.
Государственный комитет РТ по туризму выделит 4,9 миллиона рублей на организацию участия региона в международной туристической выставке MITT. Дополнительные 1,2 миллиона рублей направлены на техническое обслуживание программного обеспечения для нужд Гостехнадзора РТ.
Напомним, что Казань сэкономила 1,4 млрд рублей бюджетных средств на госзакупках в 2025 году.
