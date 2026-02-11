Пашинян: Армения не действует против интересов России

Ереван открыт для диалога с Москвой и ценит двусторонние отношения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван никогда не действовал и не будет действовать против интересов России. По его словам, армянская сторона открыта для диалога с Москвой и при этом намерена последовательно отстаивать собственные национальные интересы, сообщает Общественная телекомпания Армении.

Как передает телекомпания, Пашинян отметил, что никто не сможет втянуть Армению в логику действий против России. Он подчеркнул, что Ереван не намерен вступать в конфликты, споры или словесные перепалки с российской стороной, поскольку ценит двусторонние отношения.

Глава правительства также сообщил, что поддерживает прямые и теплые отношения с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Ранее Валентина Матвиенко назвала Армению естественным стратегическим партнером России.

Ариана Ранцева