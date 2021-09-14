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Названы кандидаты в состав Общественной палаты Татарстана

12:57, 14.09.2021
Названы кандидаты в состав Общественной палаты Татарстана
Фото: tatmitropolia.ru

На заседании Комитета Госсовета Татарстана по законности и правопорядку огласили фамилии кандидатов в состав Общественной палаты РТ.

В связи со смертью двух ее членов — Дмитрия Хафизова и Дамира Динниулова, а также переездом Светланы Филипповой в палате образовалось три вакантных места.

Новыми членами Общественной палаты могут стать:

  • Роза Богоудинова — профессор Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ);
  • Юлия Кареева — доцент кафедры теплоэнергетики, газоснабжения и вентиляции КГАСУ;
  • Владимир Козонков — советник председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан».
ОбществоВласть Татарстан

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