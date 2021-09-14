Названы кандидаты в состав Общественной палаты Татарстана
На заседании Комитета Госсовета Татарстана по законности и правопорядку огласили фамилии кандидатов в состав Общественной палаты РТ.
В связи со смертью двух ее членов — Дмитрия Хафизова и Дамира Динниулова, а также переездом Светланы Филипповой в палате образовалось три вакантных места.
Новыми членами Общественной палаты могут стать:
- Роза Богоудинова — профессор Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ);
- Юлия Кареева — доцент кафедры теплоэнергетики, газоснабжения и вентиляции КГАСУ;
- Владимир Козонков — советник председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан».
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