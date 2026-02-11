Новости общества

Михаил Афанасьев показал макет будущей стелы на въезде в Васильево

21:42, 11.02.2026

Он сообщил, что есть наработки и по другим элементам в районе

Михаил Афанасьев показал макет будущей стелы на въезде в Васильево
Фото: предоставлено пресс-службой АИР

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев показал макет будущей стелы на въезде в Васильево. Его создал васильевский скульптор и художник Александр Потапов.

Он сообщил, что есть наработки и по другим элементам в районе.

Ранее архитектор показала, как в казанском ЦУМе воссоздают исторический узорный пол.

Наталья Жирнова

