Михаил Афанасьев показал макет будущей стелы на въезде в Васильево
Он сообщил, что есть наработки и по другим элементам в районе
Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев показал макет будущей стелы на въезде в Васильево. Его создал васильевский скульптор и художник Александр Потапов.
Он сообщил, что есть наработки и по другим элементам в районе.
Ранее архитектор показала, как в казанском ЦУМе воссоздают исторический узорный пол.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».