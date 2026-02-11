Депутат Госсовета РТ Шарафиев назвал «новым ударом» блокировку Telegram

По его словам, несмотря на утверждения о незначительном использовании Telegram в рамках СВО, мессенджер важен как основное средство коммуникации

Фото: Мария Зверева

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев заявил, что после решения проблемы с отключением Starlink последовал еще один «новый удар» — ограничение работы Telegram.

По его словам, несмотря на утверждения «некоторых официальных лиц» о незначительном использовании Telegram в рамках СВО, мессенджер важен как основное средство коммуникации.

— Telegram является основным источником коммуникаций и связи как внутри подразделений, так и между ними, и пока альтернативных источников коммуникации не имеется, — заявил Шарафиев.

Ранее РБК сообщало, что Песков усомнился в использовании Telegram на СВО.

— Не думаю, что можно представить себе, что фронтовая связь обеспечивается посредством Telegram или какого-то мессенджера. Представить себе такое трудно и невозможно, — передает его слова корреспондент РБК.

Наталья Жирнова