В Казани более 90% жителей воспользовались сервисом Whoosh

Средняя продолжительность поездки казанцев составляет 12 минут

Фото: Мария Зверева

За шесть лет работы в Казани сервиса по аренде электросамокатов Whoosh число его пользователей превысило 1,2 млн человек. В разговоре с «Реальным временем» представители компании заявили, что более 90% жителей города хотя бы раз воспользовались услугой аренды.

Анализ данных показал, что 87% всех поездок совершались по транспортному сценарию — от дома до остановок общественного транспорта, офисов и торговых центров. Средняя продолжительность поездки составляла 12 минут, за которые пользователи преодолевали расстояние около 4—5 километров.

Пик активности пришелся на вечерние часы — с 18 до 20 часов, особенно по вторникам и четвергам. При этом 74% всех поездок совершалось в будние дни.

Внедрение образовательных программ, современных технологий и строгий контроль за соблюдением правил привели к снижению числа аварий на 53% по сравнению с предыдущим периодом.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Благодаря совместной работе города и сервисов микромобильности в Казани за несколько лет удалось наладить работу нового вида городского транспорта, который играет все более важную роль в транспортной жизни Казани, дополняет работу общественного транспорта и позволяет жителям столицы отказаться от частных автомобилей для непродолжительных поездок по делам, — заявили в компании.

Напомним, что накануне в компании Whoosh сообщили об отзыве ходатайства в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России по вопросу возможной сделки с ООО «ЮрентБайк.ру». Компания рассматривает возможность подачи нового ходатайства по этому вопросу в будущем, сообщил представитель компании Денис Балакирев.

Наталья Жирнова