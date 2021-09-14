В России появится институт IT-омбудсмена

В России планируется создать институт IT-омбудсмена. Он займется защитой прав компаний в целях выявления системных проблем в этом секторе.

Учредить институт IT-омбудсмена намерены Минцифры и Минэкономразвития. Это следует из дорожной карты «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий».

Кроме того, документ предусматривает, что в правительство России к февралю следующего года необходимо предоставить предложения по внесению изменений в законодательство, которым присяжные заседатели наделяются правом рассматривать экономические дела в сфере IT. Планируется уточнить порядок применения мер пресечения «запрет определенных действий» и «заключение под стражу» при рассмотрении уголовных дел в отношении IT-предпринимателей, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В этом году запущен федеральный проект «Искусственный интеллект», цель которого — создать условия для использования продуктов и услуг, основанных преимущественно на отечественных технологиях ИИ. Ответственное за его реализацию Минэкономразвития России намерено направить 31,5 млрд рублей на финансирование разработок в области ИИ. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина