В Казани треть местных жителей не довольны качеством парковки

В России автовладельцы оценили сложность парковки в своих дворах на 3 балла из 5. Исследование провел сервис по поиску работы SuperJob, в нем приняли участие 9 тыс. человек, которые живут в городах с население от 1 млн человек.

2,9 балла — так оценили сложность парковки в Казани автовладельцы. 12% респондентов поставили 5 баллов, 18% местных автомобилистов оценили сложность парковки на 4 балла. 27% респондентов из Казани оценивают парковку у дома на 3 балла. Оценку 2 и 1 суммарно поставили 32% участников выборки (по 16% соответственно). Затруднились с ответом 11% опрошенных.

Фото: realnoevremya.ru

В Советском районе Казани на улице Галеева могут построить парковку для хранения автотранспорта. Возвести ее предлагается на земельном участке площадью 2 145 кв. м, информация есть в сборнике документов мэрии города.



Алексей Нечаев