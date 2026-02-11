«Низкие зарплаты и бюрократия с грантами»: число ученых в России сократилось на 20% за 10 лет

Молодые аспиранты в стране получают около 25 тыс. рублей, а наших специалистов после окончания вуза переманивают за границу

Фото: Людмила Губаева

11 февраля отмечается Международный день женщин и девочек в науке. Праздник призван обратить внимание властей на создание благоприятных возможностей для ведения научной деятельности представительницами слабого пола. Между тем в России за 10 лет количество ученых сократилось на 20%. Специалисты уезжают из страны из-за низких зарплат, бюрократии с грантами, недостаточного финансирования организаций и низкого статуса науки. Так, молодой аспирант получает 25 тыс. рублей, а ведущий научный сотрудник — от 80 тыс. Почему женщины-ученые получают меньше мужчин, за какие российские умы борются зарубежные компании, как удержать молодежь в российской науке и какие факторы влияют на их доход — в материале «Реального времени».

«За 10 лет количество ученых в России сократилось на 20%»

Международный день женщин и девочек в науке, отмечаемый сегодня, учрежден резолюцией Генассамблеи ООН от 22 декабря 2015 года. В документе призывают власти всех стран мира, неправительственные организации и академические институты создавать благоприятные возможности для получения образования и ведения научной деятельности девочками и женщинами.

За 10 лет количество ученых в России сократилось на 20%. Основные причины оттока, особенно молодежи, — низкие зарплаты, нередко ниже рыночных предложений, недостаток финансирования, бюрократия с грантами и низкий социальный статус науки, сообщил «Реальному времени» HR-эксперт Гарри Мурадян.



— Так, в нашей стране начинающие специалисты, например младшие научные сотрудники и аспиранты, получают 25—50 тыс., опытные — до 100 тыс. Даже у старших и ведущих с ученой степенью сотрудников зарплаты варьируются от 80 тыс. до 200 тыс. рублей максимум, — подчеркнул изданию эксперт.

Средняя зарплата научного сотрудника в России составляет 69 тыс. рублей. Чаще всего встречаются предложения в диапазоне 38—100 тыс. рублей, а самое скромное вознаграждение — 30 тыс. рублей. При этом часто работодатели указывают доход, который может получать сотрудник уже со званиями, регалиями и научными работами, добавила изданию другой HR-эксперт Зулия Лоикова.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Помимо этого, по ее словам, люди часто отказываются идти работать в научную сферу из-за допуска к секретности. Имея доступ к тайне, они становятся невыездными, а также на них накладывается еще масса ограничений, добавила HR-эксперт.

Еще она обратила внимание на гендерное различие в доходах. На сегодняшний день женщины, трудящиеся в научной сфере, зарабатывают на 40%, а то и вдвое меньше коллег-мужчин.



— Кроме того, представительницам слабого пола сложнее пробиться по карьерной лестнице из-за распространившихся стереотипов, связанных с интеллектуальными способностями. В некоторых компаниях даже отказываются рассматривать кандидатов-женщин в научные сферы. В итоге разрыв в зарплатах и отсутствие карьерных перспектив приводят к тому, что женщины уходят из научной среды в бизнес-компании, где гендерные различия не играют столь весомой роли, — подчеркнула изданию Лоикова.

«Больше всего получают специалисты в области биотехнологии»

На уровень дохода научного сотрудника влияет множество факторов: образование, опыт, ученая степень, количество научных публикаций и место работы (государственная организация или частная лаборатория), объяснила Лоикова.

— Доктора наук зарабатывают на 60% в среднем больше кандидатов наук, а кандидаты наук — больше начинающих специалистов. Гуманитарные сферы в целом менее оплачиваемые, чем технические. Также специалист с 10-летним опытом работы получает в среднем на 45% больше специалиста с меньшим стажем. Самые высокие доходы — у специалистов в областях IT, биотехнологии, физико-математических, химических и биологических наук, — добавила она.

Если ученый дослужился до ректора или директора организации, то его доход будет втрое выше, чем у рядового сотрудника. Больше платят по сравнению с государственными специалистам частных компаний, однако в первых людей чаще привлекает стабильность.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В Москве и Санкт-Петербурге ученые зарабатывают больше по сравнению с региональными коллегами. Это связано с тем, что столичные организации имеют более высокое финансирование, чем в маленьких городах, а также льготные режимы.

— На доход влияет и индекс Хирша — это наукометрический показатель, количество и качество публикаций в рецензируемых журналах. Цитируемость влияет на получение грантов и разных надбавок, а также увеличивает количество предложений о сотрудничестве за счет внесенного вклада в науку и репутации. Например, ученый, участвующий в Российском научном фонде, может увеличить доход в два раза, — обратила внимание эксперт.



«Ученые вынуждены уходить работать на зарубежные компании»

По мнению Лоиковой, в России не уделяют должного внимания поддержке научных сотрудников. В итоге они вынуждены уходить работать на компании из Китая, Америки, Японии, Швеции и т. д., где им предлагают работу на высокотехнологичном оборудовании и более высокую оплату. Самая жесткая борьба — за технических специалистов. Эта проблема отчасти также приводит к дефициту кадров в научной области в России.

— У меня ребенок, когда учился в пятом классе, одно время занимался с репетитором по математике для подготовки к олимпиаде. Репетитору на тот момент было 19—20 лет, Лев звали, учился в МГУ, горел своим делом. И вот однажды ему предложили работу в ЦЕРНе (Европейский совет ядерных исследований, — прим. ред.). Позже он по видеосвязи нам показывал их лабораторию — это, конечно, просто шикарное место было, — рассказала изданию эксперт.

Она добавила, что подобные истории не единичные. Заграничные компании переманивают как опытных, так и молодых ученых, чьи работы замечают на выставках и даже в институтах, приглашают как физиков и математиков, так и медиков.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Работодатели из-за границы буквально охотятся за выпускниками механико-математического факультета и факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ, МГТУ им. Баумана, а также специалистами в области кибербезопасности. Российских физиков и ядерщиков любят переманивать в Японию, а Китай порой просто сметает всех наших ученых подряд, — подчеркнула Лоикова.

Чтобы решить проблему оттока ученых за рубеж, HR-эксперт призвала популяризировать науку: обновлять оборудование, серьезно поднимать зарплаты сотрудников и предоставлять возможности для развития.

— Молодой специалист, занятый в научной сфере, должен видеть свой карьерный трек и иметь четкие представления о доходах. А когда он видит, что после окончания университета будет перебиваться на зарплату 25—30 тыс. рублей, то он с высокой долей вероятности примет зарубежное предложение. Это очень печально, поскольку научные достижения влияют на показатель ВВП страны, государство вкладывает большие ресурсы в образование таких специалистов, а по итогу трудятся они на зарубежные лаборатории, — резюмировала Лоикова.

