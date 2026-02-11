Минниханов: «Подготовку научных и инженерно-технических кадров следует начинать со школьной скамьи»
Он напомним, что Татарстан входит в тройку лидеров национального рейтинга научно-технологического развития
Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил ИТ-парк имени Б. Рамеева. Одной из тем его выступления стала необходимость постоянного пополнения экономики региона квалифицированными научными и инженерно-техническими специалистами.
Он напомним, что Татарстан занимает седьмое место в России по объему ВРП, второе — по масштабам строительства и пятое — по промышленному производству. Республика входит в тройку лидеров национального рейтинга научно-технологического развития.
— Мы понимаем, что подготовку научных и инженерно-технических кадров следует начинать со школьной скамьи. В республике традиционно уделяется особое внимание популяризации науки среди детей и молодежи, опережающему формированию исследовательских и инженерных компетенций у подрастающего поколения, а также профориентационной работе, — заявил раис.
Напомним, что с 2024 года реализуется масштабный проект «Физико-математический прорыв», на который ежегодно выделяется более 250 миллионов рублей из республиканского бюджета.
