Минниханов: «Подготовку научных и инженерно-технических кадров следует начинать со школьной скамьи»

Он напомним, что Татарстан входит в тройку лидеров национального рейтинга научно-технологического развития

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил ИТ-парк имени Б. Рамеева. Одной из тем его выступления стала необходимость постоянного пополнения экономики региона квалифицированными научными и инженерно-техническими специалистами.

Он напомним, что Татарстан занимает седьмое место в России по объему ВРП, второе — по масштабам строительства и пятое — по промышленному производству. Республика входит в тройку лидеров национального рейтинга научно-технологического развития.

— Мы понимаем, что подготовку научных и инженерно-технических кадров следует начинать со школьной скамьи. В республике традиционно уделяется особое внимание популяризации науки среди детей и молодежи, опережающему формированию исследовательских и инженерных компетенций у подрастающего поколения, а также профориентационной работе, — заявил раис.

Напомним, что с 2024 года реализуется масштабный проект «Физико-математический прорыв», на который ежегодно выделяется более 250 миллионов рублей из республиканского бюджета.

