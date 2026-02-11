Новости общества

07:09 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов: «Подготовку научных и инженерно-технических кадров следует начинать со школьной скамьи»

15:29, 11.02.2026

Он напомним, что Татарстан входит в тройку лидеров национального рейтинга научно-технологического развития

Минниханов: «Подготовку научных и инженерно-технических кадров следует начинать со школьной скамьи»
Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил ИТ-парк имени Б. Рамеева. Одной из тем его выступления стала необходимость постоянного пополнения экономики региона квалифицированными научными и инженерно-техническими специалистами.

Он напомним, что Татарстан занимает седьмое место в России по объему ВРП, второе — по масштабам строительства и пятое — по промышленному производству. Республика входит в тройку лидеров национального рейтинга научно-технологического развития.

— Мы понимаем, что подготовку научных и инженерно-технических кадров следует начинать со школьной скамьи. В республике традиционно уделяется особое внимание популяризации науки среди детей и молодежи, опережающему формированию исследовательских и инженерных компетенций у подрастающего поколения, а также профориентационной работе, — заявил раис.

Напомним, что с 2024 года реализуется масштабный проект «Физико-математический прорыв», на который ежегодно выделяется более 250 миллионов рублей из республиканского бюджета.

1/42
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоОбразование Татарстан

Новости партнеров

Читайте также