В Казани снижается число ДТП, но начало года вызывает тревогу у ГИБДД

При общем снижении числа аварий и пострадавших количество летальных исходов увеличилось

Фото: Артем Дергунов

По данным начальника Госавтоинспекции Казани Михаила Савина, в 2025 году на дорогах Казани зафиксировали снижение аварийности. За год произошло 1226 ДТП, в которых 31 человек погиб и 1473 получили травмы. По сравнению с предыдущим годом количество аварий уменьшилось на 53 случая, раненых — на 44, а погибших — на семь человек.

Однако начало 2026 года вызывает обеспокоенность у ведомства. К 6 февраля в Казани зарегистрировано 77 ДТП, в которых погибли три человека и 110 получили травмы. При общем снижении числа аварий и пострадавших количество летальных исходов увеличилось.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Анализ показал, что основными причинами смертельных аварий остаются наезды на пешеходов и столкновения автомобилей. В 402 случаях наездов погибли 11 человек, из них трое переходили дорогу в неположенном месте. Восемь человек погибли в результате столкновений из-за выезда на встречную полосу и нарушений при проезде перекрестков. Около 11% происшествий связаны с неудовлетворительным состоянием дорог, включая наличие снежных валов у переходов и рыхлый снег.



Отдельное внимание уделяется безопасности детей. За 2025 год зарегистрировано 128 ДТП с участием несовершеннолетних, один ребенок погиб. В городе действуют 190 отрядов юных инспекторов движения, однако в Кировском и Московском районах отмечен рост детской аварийности.

Наталья Жирнова