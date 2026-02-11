Умные кормушки для животных могут стать способом для слежки за их хозяевами

Такие гаджеты особенно уязвимы из-за недостаточного внимания к их кибербезопасности

Эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко предупредил об опасности взлома умных кормушек для домашних животных.

По словам специалиста, получив контроль над кормушкой, хакеры способны похитить конфиденциальную информацию, в том числе видеозаписи с встроенных камер. Более того, через взломанное устройство преступники могут атаковать другие подключенные приборы, включая компьютеры.

Существует риск создания ботнетов — сетей из захваченных устройств, которые злоумышленники используют для DDoS-атак или майнинга криптовалют. Эксперт подчеркнул, что такие случаи уже зафиксированы на практике.

Определить, что устройство взломано, бывает непросто. На это может указывать необычное поведение гаджета: самопроизвольные включения, перезагрузки, нестабильное подключение к сети. Подозрительными также являются неизвестные уведомления и действия, которые владелец не совершал.

Специалист отметил, что любые подключенные к интернету устройства потенциально могут стать мишенью для киберпреступников, а умные кормушки особенно уязвимы из-за недостаточного внимания к их кибербезопасности.

