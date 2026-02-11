Лучшим ученым Татарстана стал Кев Салихов

Награду ему вручил раис республики Рустам Минниханов

Фото: Динар Фатыхов

В Казани прошла церемония награждения лучших ученых региона. Торжественное мероприятие состоялось IT-парке им. Баширова.

Лучшим был признан 89-летний академик Кев Салихов. Несмотря на возраст, ученый намерен продолжать работу до 95 лет. Он является научным руководителем КФТИ имени Евгения Завойского Казанского научного центра РАН и почетным гражданином столицы Татарстана.

Награды победителям вручал глава Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил, что в регионе создаются все условия для развития науки: строятся новые лаборатории, помогают с жильем, поддерживают молодые таланты.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Подготовку научных и инженерно-технических кадров следует начинать со школьной скамьи, — заявил он в своей речи во время мероприятия.



Сам Салихов поблагодарил руководство республики за внимание к науке и отметил, что, благодаря такой поддержке, татарстанская академия наук стала одной из лучших в стране.

В рамках церемонии также были награждены победители в номинациях «Перспектива», «Наука — детям», «Цифровизация в науке», «Ученый-просветитель», «За верность науке», «Лучший научный сотрудник» и в специальной номинации.

Наталья Жирнова