Татарстанские депутаты занялись несовершеннолетней преступностью

В Татарстане хотят наказывать за ненадлежащее рассмотрение дел несовершеннолетних

На заседании Комитета Госсовета по законности и правопорядку обсудили ряд вопросов, касающихся законодательства и судебной системы. Депутаты рассмотрели законопроект о внесении изменений в Кодекс РТ об административных правонарушениях, имеющий отношение к борьбе с детской преступностью. Его необходимость обусловлена тем, что в практике стали часто встречаться случаи, когда затягивались сроки рассмотрения решений комиссии по делам несовершеннолетних. Для того чтобы такие ситуации впредь не повторялись, предлагается внести законопроект об установлении административной ответственности за их ненадлежащее рассмотрение.

Сейчас ответственность уже введена во многих регионах России, в том числе в Москве и области, Удмуртии, Башкирии, Свердловской, Белгородской областях и т. д.

Специалисты жалуются, что в районах в борьбе с преступностью среди несовершеннолетних слабо используются существующие правовые механизмы, такими вопросами зачастую занимаются только полиция и другие правоохранительные органы. В то же время отмечается, в этой сфере в республике сейчас наблюдается снижение количества отмененных, обжалованных и возвращенных на доработку протоколов.

Такими вопросами зачастую занимаются только полиция и другие правоохранительные органы. Фото: Максим Платонов

Обсудили и законопроект о внесении изменений в татарстанский закон о мировых судьях. Он предусматривает уточнение процедуры замещения мирового судьи в том случае, если последний временно отсутствует или временно не может исполнять свои полномочия. Законопроект четко прописывает такую процедуру, которую нужно соблюсти при привлечении мирового судьи к исполнению обязанностей другого.

По словам депутатов, на сегодняшний день до сих пор сохраняется некоторая коллизия по этому вопросу, но в федеральное законодательство наконец-то были внесены изменения. В связи с ними возникла необходимость и в изменении региональных законов.

Татарстанцев будут привлекать к спасательным работам не только в случаях крайней необходимости

Еще один новый законопроект касается внесения изменений в закон об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей. В соответствующий федеральный закон 1 июля уже внесены изменения, которые вступили в силу с 12 июля, в связи с чем законопроект предусматривает внесение аналогичных изменений на региональном уровне.

— Установлено, что руководители органа исполнительной власти Татарстана, специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, теперь вправе привлекать граждан, не являющихся спасателями, к проведению аварийно-спасательных работ не только в случаях крайней необходимости, с их согласия, — пояснил член комитета Ильдар Шамилов.

Представители двух вузов могут войти в состав Общественной палаты Татарстана

На заседании рассмотрели кандидатуры новых членов Общественной палаты Татарстана. В связи со смертью двух ее членов — Дмитрия Хафизова и Дамира Динниулова, а также переездом Светланы Филипповой в палате образовалось три вакантных места.

Новыми членами Общественной палаты могут стать:

Роза Богоудинова — профессор Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ);

Юлия Кареева — доцент кафедры теплоэнергетики, газоснабжения и вентиляции КГАСУ;

Владимир Козонков — советник председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан».

Рассмотрят кандидатуры на ближайшем заседании Госсовета.

Мария Короткова