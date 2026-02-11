На Сибирском тракте автобус «сел на брюхо» на трамвайных путях

На месте происшествия начинает собираться пробка в сторону Дербышек, а движение трамвая №4 временно приостановлено

На Сибирском тракте, 34 автобус застрял на трамвайных путях. Это следует из данных на сайте «Яндекс.Карты». «Левый ряд. Автобус сел на брюхо на трамвайных путях», — пишет очевидец.

Как сообщили в «Метроэлектротрансе», из-за инцидента временно приостановлено движение трамвайного маршрута №4.

— Ждем техпомощь, — сообщили в компании.

На данный момент на Сибирском тракте начинает собираться пробка в сторону Дербышек. Ранее пяти автобусам Казани пришлось поменять маршрут следования.

Наталья Жирнова