На Сибирском тракте автобус «сел на брюхо» на трамвайных путях
На месте происшествия начинает собираться пробка в сторону Дербышек, а движение трамвая №4 временно приостановлено
На Сибирском тракте, 34 автобус застрял на трамвайных путях. Это следует из данных на сайте «Яндекс.Карты». «Левый ряд. Автобус сел на брюхо на трамвайных путях», — пишет очевидец.
Как сообщили в «Метроэлектротрансе», из-за инцидента временно приостановлено движение трамвайного маршрута №4.
— Ждем техпомощь, — сообщили в компании.
На данный момент на Сибирском тракте начинает собираться пробка в сторону Дербышек. Ранее пяти автобусам Казани пришлось поменять маршрут следования.
